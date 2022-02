Alejandro Tabilo tras su paso a la segunda ronda en Córdoba. “Me siento muy fuerte en la cancha, me hace jugar tranquilo”

Luego de su contundente debut en la primera ronda del cuadro principal del ATP 250 de Córdoba, donde llegó tras superar la qualy, Alejandro Tabilo valoró el nivel que mostró ante el local Francisco Cerúndolo.

“Feliz, estoy jugando buen tenis. Estuve más sólido en el segundo set, el primero fue clave porque ambos estuvimos al limite. Contento de ir sumando buenos partidos”, comentó el nacido en Canadá, que explicó las claves de su buen nivel.

“Desde fines del año pasado empecé a jugar mucho mejor y tuve una mini pretemporada que me ayudó mucho en lo físico y táctico. Me siento muy fuerte en la cancha y eso me hace jugar tranquilo. Sacando bien es importante“, aseguró Alejandro Tabilo luego de completar su tercer triunfo en la arcilla de Córdoba, aunque es consciente de lo que debe mejorar.

“Debo ser más consistente en jugar a este nivel, ayuda venir jugando así desde Australia y en estos ATP 250 que me permiten mantenerme bien en los puntos decisivos”, explicó el 144 del ranking ATP.

Lo que viene para Alejandro Tabilo en Córdoba

El número 2 de Chile volverá a la cancha este jueves (en horario por definir) ante el español Carlos Taberner, 105 del ranking ATP. “Llegué acá a pasar la qualy, voy partido a partido. Voy tomándolo de esa forma”, planteó “Jano”, feliz de compartir torneo con Cristian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry.

“Estuvimos los cuatro acá y es bonito porque vamos a jugar pronto Copa Davis. Estar viendo como estamos jugando todos es bueno. Se nota la solidez con que estamos jugando, estamos llegando lejos en los torneos. Ayuda mucho compartir, como lo hicimos en la ATP Cup“, aseguró el deportista de 24 años.