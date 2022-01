Tomás Barrios: “Ojalá para el tenis chileno sea un pequeño boom lo que pasa en el Abierto de Australia”

Tomás Barrios analizó su histórico triunfo ante el eslovaco Filip Horanski, el cual le permitió clasificar por primera vez en su carrera al cuadro principal del Abierto de Australia.

“Estoy muy feliz. No me esperaba partir el año así, en cancha dura, donde no había ganado muchos partidos. Tuve una evolución muy importante”, remarcó el chillanejo, que destacó la importancia de la ATP Cup para su juego.

“No competía hace dos meses y me sirvió jugar tres partidos de dobles, uno siente la adrenalina y todo eso. Con el equipo que fuimos somos muy unidos, somos todos amigos y se siente en el apoyo de afuera”. apuntó Tomás Barrios, quien ve mejoras notorias en el juego desplegado en Australia.

“Estos tres partidos jugué muy bien. Estoy sacando mucho mejor que el año pasado, eso me ha facilitado al ganar puntos gratis y jugar más relajado en la devolución”, puntualizó el número 4 de Chile.

Tomás Barrios valora a la “armada chilena” en Australia

Con su triunfo y el de Alejandro Tabilo, son tres los chilenos que competirán en el cuadro principal masculino del primer Grand Slam del año. Algo que no ocurría en alguno de los cuatro grandes del tenis desde Roland Garros 2010, hace ya 12 años.

“Ojalá para el tenis chileno esto sea un pequeño boom. Alejandro y yo venimos jugando muy bien, Garín para qué hablar ya que está top 20 hace rato. Puede ser algo muy importante”, planteó el jugador de 24 años ante la consulta de ADN Deportes en Melbourne.

Además, reconoció la importancia que tendrá para su campaña competir en cemento. “Me da mucha confianza empezar el año así. El año pasado evadí un poco jugar en esa superficie y este año quiero jugar más en cemento y probar más en torneos ATP”, cerró el debutante en el main draw del Australian Open.