El balance de Chile tras la ATP Cup: “Hay una química increíble, vamos a dar mucho más”

Una vez consumada la victoria por 2-1 sobre Noruega en la ATP Cup, en Chile las caras eran sonrientes al momento de analizar el desempeño colectivo.

Jorge Aguilar, designado por Cristian Garín como capitán del plantel nacional en Australia, destacó el nivel exhibido tanto ante el rival con el que cerraron la fase de grupos como ante Serbia y España.

“Estoy muy contento. Creo que tenemos un gran equipo, grandes jugadores muy jóvenes. Nos conocemos hace años, hay una química increíble y vamos a dar mucho más“, apuntó el también asistente de Nicolás Massú en el equipo chileno de Copa Davis.

“Creo que esta ATP Cup para ellos fue bastante importante para partir el año. Mostraron un nivel bastante bueno, con muy buena actitud. Quedé muy contento de lo que vimos. Dejamos todo en cancha, nos quedamos tranquilos y a seguir cada día luchando para llegar a full”, destacó Aguilar al momento de resumir el papel de Chile en el torneo disputado en Sydney.

Alejandro Tabilo, el gran ganador de Chile en la ATP Cup

El número 2 de Chile no sólo fue protagonista junto con Tomás Barrios en el dobles que permitió desequilibrar la serie a favor de nuestro país, sino que también logró una trabajada victoria ante el noruego Viktor Durasovic.

“Fue un partido duro, Viktor subió en el segundo set y me puso presión. Me costó cerrar el partido, tuve desafíos que superar y lo pude hacer. Era mi primera victoria del año, esa presión me pesó un poco en un momento pero pude conversar con mi equipo tras el tie break, reenfocarme y ganarlo“, puntualizó en la entrevista post partido.

Triunfo que le permitirá subir al puesto 135 del planeta, la mejor ubicación de su carrera, y que lo hace ser optimista de cara a la qualy del Abierto de Australia que arranca la próxima semana en Melbourne.

“Jugué a gran nivel. Me faltó un poco de experiencia en los partidos que perdí. Llego con confianza, estoy jugando sólido. Demuestra que faltan algunas cosas para definir, pero hay que seguir trabajando y ver como parto la qualy de Australia”, apuntó ante la consulta de ADN Deportes en Sydney.