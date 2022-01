Cristian Garín y su nivel en la ATP Cup: “No me siento 100% recuperado físicamente”

Cristian Garín hizo una autocrítica respecto a su rendimiento en la ATP Cup, donde perdió dos de los tres partidos que jugó. El último, ante el noruego Casper Ruud, 8 del ranking mundial.

“Tuve tres partidos súper duros, no jugué de la manera que esperaba jugar. Hay que seguir esforzándose y seguir trabajando. Es el primer torneo y es uno durísimo, vienen todos súper preparados”, reconoció ante la consulta de ADN Deportes en Sydney.

En ese sentido, Cristian Garín profundizó en torno a la falta de ritmo que dijo sentir en la ATP Cup, torneo que marca su regreso al circuito tras la lesión al hombro que lo afectó en octubre.

“Fue difícil volver a adaptarme después de meses de una lesión de la que no me siento 100% recuperado. Me faltan partidos. Lo positivo es que recién está partiendo el año”, planteó.

“Hicimos una buena preparación pero no me siento al 100%. Me hubiese encantado jugar algún dobles o rendir un poco mejor en el singles, pero necesito más días y más competencia. Lo tenemos claro. Voy a seguir sumando”, cerró el mejor tenista nacional.

Lo que viene para Cristian Garín tras la ATP Cup

Con los puntos que obtuvo luego de su victoria por retiro ante el serbio Dusan Lajovic, “Gago” arrancará la próxima semana en el puesto 15 del ranking, el mejor de su carrera.

Ahora, las malas sensaciones que el jugador nacional describió con ADN Deportes intentará despejarlas en Australia, cuando a contar del próximo lunes 10 dispute el ATP 250 de Sydney, la misma ciudad en la que jugó esta ATP Cup.

Todo con tal de llegar con el mejor ritmo competitivo posible de cara al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y que arranca el 17 de este mes en Melbourne, instancia donde espera dejar atrás la ausencia que tuvo en 2021 del campeonato por un esguince en su muñeca izquierda.