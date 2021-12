Cristian Garín anticipó el debut de Chile en la ATP Cup: “Me siento renovado, con más energía”

El equipo chileno, comandado por Cristian Garín, adelantó su debut en la noche de este viernes en Chile (madrugada de sábado en Australia) en la ATP Cup, torneo por países que se desarrollará en Sydney y que dará inicio a la temporada tenistica 2022.

Quien es el jugador mejor nacional ubicado del escalafón ATP volverá a la actividad en Oceanía tras un agitado cierre de año: una lesión en el hombro lo obligó a cerrar el año en octubre y cambió de entrenador, despidiéndose de Franco Davin para incorporar a Mariano Puerta a su staff.

“Me siento más renovado, con más energía. Este año fue muy difícil en todo sentido y no sólo para mi. Fue un año de muchos altos y bajos, y aún así terminé entre los 20 mejores. 2022 lo veo con mucha ilusión, partir jugando aquí es buenísimo, me motiva”, aseguró Cristian Garín ante la consulta de ADN Deportes, confiado en lo que puede hacer el equipo en su debut en la ATP Cup, ante España.

“Podemos jugar de igual a igual, no hay que presionarse. No va a ser fácil, pero me siento mucho más tranquilo y con más ganas de superarme a mi mismo, de ir por algo mejor (…) Me motiva jugar con los mejores constantemente. El hecho de estar acá nos potencia a todos como equipo, todas las series se ven parejas. Es un torneo que sirve muchísimo”, aseguró el 17 del mundo, quien deberá jugar el viernes ante Roberto Bautista Agut.

Luego, en la madrugada de lunes, jugará ante Serbia, que no contará con Novak Djokovic. Una situación en la que “Gago” no quiso preocuparse de más. “Primero viene España, pero igualmente cambia bastante Serbia sin Djokovic, su ausencia pesa mucho. Pero acá están los mejores del mundo, todos los equipos son muy competitivos. Tenemos nuestras chances, es el primer torneo del año para todos y hay que respetar a todos. Pesará que no esté Djokovic, pero es eso en lo que nos enfocamos”, sentenció.

La confianza de Cristian Garín se mantiene en todo el equipo chileno de la ATP Cup

Durante la conferencia de prensa, el capitán del equipo chileno, Jorge Aguilar (designado por Garín al ser el jugador número 1 del plantel y que es parte de su staff) se mostró ilusionado de cara al debut en la fase de grupos del campeonato.

“El partido del sábado lo veo bastante bien. Garin viene haciendo una pretemporada bastante sólida, lo veo con bastante ritmo y ganas. Nos conocemos todos, tenemos una quimica de bastantes años y tenemos mucha fe de que todo va a salir bien”, aseguró el “Zorro”.

Alejandro Tabilo, 139° ATP, será el otro singlista nacional y jugará ante Pablo Carreño Busta, 20 del planeta. “Es una gran oportunidad, vengo de jugar bastante bien en Challengers y ahora es un gran paso adelante, daré lo mejor. Tengo alguna experiencia en ATP y Masters 1000, asi que espero usar eso para mostrar mi mejor nivel”, planteó.

Recordemos que Noruega es el otro país que completa el grupo en que se encuentra Chile. El partido entre Tabilo y Carreño Busta está programado para las 20 horas del 31 de diciembre en nuestro país y, posteriormente, será el turno del choque entre Garín y Bautista Agut.