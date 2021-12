Catalina Fillol, directora del Chile Open: “Si llega a venir Del Potro, lo sabremos más cerca de la fecha del torneo”

La directora del Chile Open, Catalina Fillol, conversó con ADN TOP KIA a poco menos de dos meses del arranque del torneo en San Carlos de Apoquindo.

Con el listado de jugadores anunciados, la organización del ATP 250 de Santiago está más que orgullosa. “Contar con un top 10 como Ruud, confirmar a Garín y luego a Thiem hace que el evento sea realmente espectacular. Esperamos que de acá al 10 de enero, cuando se inscriban los otros jugadores, que sea un espectáculo de tremendo nivel”, aseguró.

De todas formas, el apetito está abierto y Catalina Fillol se refirió a dos nombres que suenan fuerte para integrarse a la nómina de tenistas: Diego Schwartzmann y Juan Martín del Potro.

“Schwartzman no tiene contemplado venir a jugar a Santiago y con Del Potro hemos mostrado nuestro interés, estaríamos muy felices de recibirlo pero hay muchos factores que entran en juego”, señaló.

Respecto al campeón del US Open en 2009, aunque éste ha planteado su interés en jugar Rio de Janeiro y Buenos Aires, la organización del Chile Open se toma con calma las opciones de contar con la “Torre de Tandil” en Santiago.

“Todavía no ha confirmado si realmente va a poder jugar, más en esa fecha. No me guardo la sorpresa, pero si se llega a dar será una noticia que recibiremos más cerca de la fecha que con tanta anticipación. Por ahora nos quedamos orgullosos con lo que ya tenemos. Esperamos montar un evento de más nivel, sumando además el tener a cuatro chilenos en el top 150″, explicó.

Catalina Fillol explicó la venta de entradas para el Chile Open

Con el nivel de jugadores anunciados, los fanáticos del tenis están más que interesados en conocer cuándo se ponen a la venta los boletos tras recibir la autorización para albergar público en las tribunas de San Carlos de Apoquindo.

“Abriremos la venta de entrada entre la primera y segunda semana de enero. Por la restricción de aforos, tomaremos un modelo de venta que se ocupa en torneos grandes: la doble jornada. El primer turno arrancará a las 11 de la mañana y, tras un trabajo de sanitización, vendrá la segunda jornada a contar de las 7 de la tarde. Esto hará que el evento sea accesible para todos y tendremos distinta variedad de precios”, apuntó la directora del ATP 250 de Santiago.

En cuanto a los wild cards para el torneo, habrá que esperar para conocer a quienes se beneficiarán de éstos. “Tenemos tres invitaciones y podremos asignar dos pues Octagon, como dueño de la fecha, verá el otro. Más cerca de la fecha los iremos confirmando en torno a la incertidumbre de lo que pueda pasar de aquí a la fecha”, sentenció Catalina Fillol.