Otro Grand Slam que se pierde: Dominic Thiem confirmó que no jugará el Abierto de Australia 2022

Dominic Thiem confirmó este martes que no jugará el Abierto de Australia 2022, el cual será el primer Grand Slam de la temporada a disputarse entre lunes 17 y el domingo 30 de enero del próximo año.

Mediante sus redes sociales, el pupilo de Nicolás Massú informó que tomó la decisión de retirarse del torneo para recuperarse de su lesión en la muñeca, problema que arrastra desde el pasado mes de junio.

Por la misma razón, el tenista austriaco también se ausentó de dos Grand Slam durante el 2021: Wimbledon y US Open. En este último certamen no pudo defender el título que ganó en el 2020.

“Esta es la decisión correcta para tener un buen regreso a la competencia. Por el momento me quedaré en Austria unos días más y luego me iré a practicar al aire libre y me prepararé para mi primer evento de la temporada“, señaló el actual número 15 del mundo en sus redes sociales.

De esta manera, Dominic Thiem le dice adiós al Abierto de Australia 2022 pero se mentaliza para lo que será su gira por Sudamérica.

Cabe recordar que Thiem confirmó su participación en el ATP 250 de Santiago, torneo que se desarrollará entre el 21 y 27 de febrero en Chile. Además, competirá en Buenos Aires y Río de Janeiro.