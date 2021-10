Nicolás Jarry sufrió una durísima derrota durante su debut en el Challenger 80 de Bogotá

El tenista chileno Nicolás Jarry volvió a sufrir otra durísima derrota este martes, después de inclinarse en la primera ronda del Challenger 80 de Bogotá ante el francés Enzo Couacaud.

A pesar de que la raqueta número cuatro del país comenzó de gran forma el cotejo ganando por 6-3 el primer set, después cayó en muchos errores no forzados y no logró mantener el novel, lo que fue clave para que su rival galo levantara el compromiso.

Los últimos dos parciales fueron sumamente apretados, pero ambos se los terminó llevando Couacaud, por parciales de 7-5 y 7-6 (5).

En el tie break de la última manda, Jarry llegó a estar en ventaja, pero terminó siendo víctima de sus propios errores y no pudo abrochar el partido.

Con este resultado, Jarry no logró sumar puntos en el Ranking ATP y se mantendrá en el lugar 201° del orbe, a la espera de poder sumar unidades en los últimos torneos de este 2021.