Christian Garín y su derrota con Novak Djokovic en Wimbledon: “Me costó un set adaptarme a la cancha y partir en desventaja con él es muy duro”

El número uno del tenis chileno, Christian Garín, claro que no estaba conforme por haber sido eliminado esta mañana de Wimbledon, tercer Grand Slam del año.

Pero considerando que llegó a octavos de final en el pasto inglés y que lo derrotó el mejor del mundo, el serbio Novak Djokovic, el balance no podía ser malo.

“En el comienzo del partido me costó muchisimo. El hecho de que nunca había entrado a la cancha central de Wimbleson, no haber tenido la oportunidad de jugar ahí, creo que influyó mucho al inicio”, dijo de entrada Christian Garín tras la derrota por 6-2, 6-4 y 6-2 en 1 hora y 48 minutos.

El chileno explicó que “me costó un set la adaptación… Sentí que la cancha era mucho más rapida que las otras en la que jugué. Después estuve mejor, pero partir un set abajo ante Novak Djokovic es muy duro”.

Para Christian Garín, “los últimos meses han sido súper positivos, voy por buen camino. Estoy triste por la derrota, pero se sacan cosas muy positivas de esta semana”.

Por eso el deportista nacional resaltó el hecho de que “haber jugado contra el número uno es importante. Además, ya sé que cuando me toque jugar otra vez en la cancha central estaré mucho más preparado”.

“En estos partidos se notan más las cosas que hay que mejorar… Creo que esta cancha es la más especial en la que he jugado. No esperaba el estadio lleno, más después de tanto tiempo”.

El balance de Christian Garín y lo que viene

“Podría haber jugado mejor, pero no me adapté bien y Novak Djokovic me compitió en todos los puntos, que es lo que él hace”, añadió Christian Garín

“Para no haber jugado en año y medio en pasto, venir a Wimbledon y ganar tres partidos es muy positivo”, resumió el chileno.

Christian Garín dijo que “estoy mejorando el nivel, me siento más solido. Voy a jugar dos torneos en arcilla y mi nivel ahí está muy bien”.

“Estoy ilusionado por la gira que viene, pues el cambio que menos me cuesta es volver a la arcilla”.

El tenista nacional cerró señalando que “voy a entrenar en Paris y después me ire a jugar a Bastaad. Tengo una semana para adaptarme y quiero seguir subiendo en el ránking”.