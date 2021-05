Cristián Garín jugará un torneo de exhibición para preparar Roland Garros

Aunque Cristián Garín anunció su baja del ATP 250 de Ginebra para recuperarse físicamente de cara a Roland Garros, el tenista número 1 de Chile será parte de un torneo de exhibición que se disputará en la semana previa al Grand Slam francés.

Se trata del Ultimate Tennis Showdown, campeonato a desarrollarse el lunes 24 y martes 25 en la academia de tenis Mouratoglou, ubicada en Niza.

Es un campeonato que reunirá a 8 tenistas, divididos en dos grupos. Los jugadores se enfrentarán entre sí para definir a un clasificado por zona a la final.

“Gago” fue anunciado junto al búlgaro Grigor Dimitrov y el norteamericano Taylor Fritz para un evento que tenía asegurados a otros ilustres del circuito ATP como Daniil Medvedev, Diego Schwartzman y Fabio Fognini.

Aunque suena desgastante, la particularidad del Ultimate Tennis Showdown son las innovaciones reglamentarias que dispone: partidos con 4 sets, con punto de oro en vez del deuce, pueden hablar con sus entrenadores, no hay let ni segundo servicio. Disposiciones que impiden que cada partido no se extienda más de una hora.