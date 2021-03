Nicolás Jarry se tiene fe para el futuro: “Cada vez voy a estar más sólido con mi juego”

El tenista chileno Nicolás Jarry analizó lo que fue su derrota ante el estadounidense Frances Tiafoe durante la primera ronda del Chile Dove Man+Care Open.

Nicó se inclinó por 7-6, 6-7 y 7-6, resultado que de todas formas le dejó un buen sabor de boca: “Tengo muchas cosas de mi juego que están mejor que antes, tengo cosas que no, me falta un poquito de ritmo, pero bueno, aun así, he podido competir contra Frances que es un gran jugador. Todos sabemos que puede llegar a jugar muy bien, fue un partido duro que se basó en un par de puntos“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “tengo que seguir entrenando, seguir sumando partidos, seguir sumando estas situaciones de puntos, tratar de hacerlo mejor, hubo momentos en los que no me salió, hubo momentos en que sí, y nada, seguir trabajando para que sean más las veces que sí que las que no”.

Finalmente, Jarry manifestó que “estoy trabajando en ser más agresivo, demostrarle presión al rival, si es que no le impacta bien, me voy a comer la cancha (…) hoy me faltó un poquito de ritmo, de buenos impactos, un par de voleas que no pude definir bien, pero bueno, hay que seguir yendo, aprendiendo de esto y de a poco, cada vez voy a estar más sólido haciendo ese estilo de juego”.