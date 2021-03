Cristian Garin y su temprana eliminación en Buenos Aires: “Estuve casi un mes parado y obvio que no es fácil volver”

Cristian Garin (22° del ranking ATP) sufrió una muy sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP de Buenos Aires, y es que cayó por parciales de 6-4 y 6-3 ante el indio Sumit Nagal (150°), despidiéndose tempranamente del certamen argentino.

Tras el partido, la raqueta número 1 de Chile se refirió a esta caída, asegurando que su inactividad le pasó la cuenta. “Yo creo que hay que mirar para adelante, fue difícil en su momento, no entrené mucho durante la mitad de enero-febrero, estuve casi un mes parado y obvio que no es fácil volver, pero por suerte tuve tres semanas de buen entrenamiento, estuve tranquilo”, afirmó.

“No hay mucho más que decir, no tuve ningún problema físico, fue algo tenístico, no me sentí jugando bien y bueno, hay mucho que mejorar. Ojalá me pueda adaptar bien. No es fácil volver a jugar después de meses”, agregó Garin, que asomaba como uno de los favoritos para quedarse con el título.

Por otra parte, abordó lo que será su participación en el Chile Open 2021, torneo que se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de marzo, donde nuevamente es uno de los predilectos a quedarse con la corona. En esa línea, lamentó que, por por normativas sanitarias, la competencia no contará con la presencia de público: “Lástima que no va a poder ir gente, no va a haber muchos fans, así que, triste por ese lado”.

El court central ya está tomando forma 🙌🏼😍 Quedan 4 días para que inicie el cuadro principal del Chile Dove Men Care+Open 2021 🎾👊🏼 pic.twitter.com/Wj7tcjGcPA — Chile Open (@chile_open) March 3, 2021

Además, confesó que ve esta oportunidad como una revancha luego de su recuperación. “Espero sentirme mejor la próxima semana. Sentí que el año pasado quedé con algo pendiente del torneo, venía jugando muy bien, venía ganando torneos y me lesioné, así que nada, espero llegar este año en buenas condiciones”, cerró el ariqueño.

Una vez finalizada su participación en el torneo chileno, Cristian Garin deberá viajar al ATP 500 de Acapulco, y posteriormente competirá en el Masters 1000 de Miami, donde tendrá la oportunidad de volver a sumar puntos tras su lesión y así superar su mejor ranking.