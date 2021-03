Lamentable baja: Roger Federer no participará en el Masters 1000 de Miami

Roger Federer cada vez está más cerca de su regreso a las canchas, y es que el número 5° del mundo formará parte del ATP 250 de Doha. Sin embargo, se confirmó su baja para otro de los torneos donde el suizo sería una de las principales atracciones.

Esto se debe a que recientemente anunciaron que el multicampeón del tenis mundial no competirá en el Masters 1000 de Miami, certamen que se llevará a cabo desde el 22 de marzo hasta el 4 de abril.

“Te vamos a echar de menos este año, Roger. ¡Te esperamos en 2022!”, compartieron en las redes oficiales del torneo, oficializando su baja de la competencia que tendrá lugar en Estados Unidos. Triste noticia, más aún considerando que la última edición del certamen la ganó precisamente Federer, en 2019.

You will be missed this year, Roger. We’ll see you in 2022! pic.twitter.com/ifphe3M41b

