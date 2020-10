Alejandro Tabilo tras ser operado de urgencia de una peritonitis: “Gracias a Dios estoy vivo”

El tenista chileno Alejandro Tabilo conversó con Emol sobre cómo fue uno de los peores momentos que ha tenido en su vida, siendo operado de gravedad por una apendicitis que se le pasó a peritonitis.

Todo ocurrió cuando la segunda raqueta criolla se aprestaba a disputar las clasificaciones de Roland Garros en París.

“Me fui a la pieza y empeoré muchísimo. Empezó el pánico. No sabíamos qué era ese dolor. Llamamos al número de emergencia del hospital, pero nadie quería responder. No hablaban inglés y no entendían lo que estábamos diciendo”, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió que “tuvimos que llamar a la recepción del hotel y el doctor se demoró tres o cuatro horas. Llamó una ambulancia y esperar otras dos horas. Si no, yo creo que hubiese sido algo fatal (…) Gracias a Dios estoy vivo“.

Finalmente, Tabilo aseguró que no recibió ningún apoyo por parte de la organización del torneo. “Ni siquiera sabían que estaba en el hospital“, cerró.