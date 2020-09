Cristian Garín tras su nueva victoria en Hamburgo: “Me siento más activo, concentrado y contento”

Cristian Garín se mantiene en carrera en el ATP 250 de Hamburgo sin perder un set y volviendo a mostrar un alto nivel sobre arcilla.

De todas formas, en su victoria de hoy sobre Yannick Hanfmann tuvo un momento complejo: estuvo 6/2 y 5/2 arriba, pero debió llegar hasta el tie break para llevarse el duelo. “Fue un partido que venía muy bien. 6/2, 5/2 y tuve un par de chances. Después, con el saque 5/3 él también jugó muy bien. Dudé un poquito, él levantó el nivel. También vengo con falta de partidos. Estoy muy contento de ganarlo en dos sets. Parecía que el segundo set se complicaba mucho. Contento de seguir sumando partidos“, reconoció el número 1 de Chile tras el encuentro.

Pese a esas vacilaciones, Garín saca cuentas alegres de su paso por el puerto alemán, pensando en su gran desafío: Roland Garros, donde es el vigésimo primer cabeza de serie en el cuadro del Grand Slam sobre arcilla: “creo que he levantado el nivel esta semana. Las semanas pasadas no venía con este ritmo. Me siento mucho más activo, más concentrado y más contento también“, aseveró.

“El ambiente es otro. Sumar partidos antes de Roland Garros es importante. Ojalá llegar con 3 o 4 partidos. Espero que me vaya bien esta semana pero ya es algo que sirve mucho”, apuntó “Gago” ante la consulta de ADN Deportes.

Además, valoró el haber podido jugar su primer duelo con público en las tribunas tras la reanudación del circuito ATP: “estoy muy contento por eso. Se siente muy distinto. Es otro ambiente. Sentir la gente en el deporte me divierte mucho y lo hace muy especial“, cerró el 22 del ranking ATP, quien debería volver a la arcilla de Hamburgo el viernes para disputar los cuartos de final ante el vencedor del choque entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el kazajo Alexander Bublik.