Cinco tenistas fueron marginados de Roland Garros a raíz del Covid-19

Esta semana arranca la qualy de Roland Garros, donde el chileno Alejandro Tabilo no podrá participar por una operación de peritonitis.

Sin embargo, un grupo de tenistas fue excluido de la competencia de acuerdo a información entregada por la organización del torneo.

Mediante un comunicado argumentaron que cinco deportistas fueron vinculados al Covid-19. “La dirección del torneo de Roland Garros confirma que dos jugadores de la qualy dieron positivo en covid-19 y otros tres jugadores han sido declarados casos de contacto”.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 20, 2020