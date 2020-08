Cristian Garin tras su derrota en Cincinnati: “Aún no tengo claro si voy a jugar o no el US Open”

Era su reencuentro con las canchas en medio de pandemia del Covid-19, pero no fue nada positiva. Cristian Garin (18° ATP) cayó ante el esloveno Aljaz Bedene (61° ATP) por parciales de 4-6; 7 (9)-(7)6 y 0-6 para despedirse rápidamente del Masters 1000 de Cincinnati

Tras el encuentro, Garin enfrentó el micrófono de ADN Deportes y aseguró que: “me sentí bastante raro en todo el momento. Fue difícil adaptarme a la situación, el ambiente es totalmente distinto a lo que uno juega normalmente. Casi que son otros tiempos”, partió diciendo.

“Me costó mucho concentrarme, fue de los peores partidos del año. Estuve desconcentrado, en ningún momento venía con el ritmo de juego que tenía en los entrenamientos. Es preocupante la situación para mi. Para como venía jugando, tuve un nivel bastante bajo“, agregó el tenista número uno del país.

Asimismo, sostuvo que: “cuando llegué aquí, estaba contento. Me gustó sentirme de vuelta en la competencia, pero al jugar me sentí raro. No ver a nadie en la cancha, sentir cosas que quizá no se ven de afuera, el ritmo de juego es otro, el hecho de uno ir a buscar tu toalla, las pelotas a veces están en cualquier parte. Me costó adaptarme”, dijo.

“Venía entrenando muy bien. Al ser después de seis meses, me cuesta hacer una autocrítica. Estoy bastante enojado, no por el tenis, sino por la actitud que demostré. No era lo que venia haciendo este año, pero hay que dar vuelta la página y seguir”, complementó Garin.

Al finalizar, adelantó que no está segura su participación en el US Open: “voy a evaluar qué voy a hacer. No me he sentido muy cómodo estos días. Voy a ver qué voy a hacer, aún no tengo claro si voy a jugar o no el US Open. Tengo que evaluar esta semana cómo me siento”, comentó.

“Jugando me siento bien, pero no me siento cómodo con todos los protocolos. No me he sentido bien, seguro. Estoy evaluando alguna opción de ver qué hago, voy a pensarlo. Espero sentirme mejor estos días a ver si me adapto mejor al nuevo circuito“, cerró.