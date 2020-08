Nadal y su negativa de ir al US Open: “Mi corazón me dice que no”

El tenista español Rafael Nadal reveló por qué decidió borrarse del US Open, torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos durante agosto y septiembre de este año.

Por medio de un video subido en sus redes sociales, indicó: “Todo el mundo sabe lo que me gusta jugar ahí, es una sensación especial y difícil de describir. Pero es un sentimiento personal después de hablar con mi gente. Mi corazón me dice que no, que no hay que hacer estos viajes largos y preferimos estar en Mallorca, aquí la cosa parece bajo control. Respeto todas las opiniones y hay que agradecer que hayan trabajado tanto para que el torneo se celebre porque muchos jugadores necesitan volver a la competición”.

En esa línea, añadió que “hay varias cosas que he considerado. La primera, la situación sanitaria: no parece que esté del todo controlado a nivel mundial y, en este caso, he optado por quedarme aquí. Segundo, el calendario es complicado: después de muchos meses sin competir, sin prácticamente margen para pasar de dura a tierra, se me hace peligroso para mi cuerpo y también para mi futuro. Y tercero, un tema de ánimo personal: la situación está como está, mi ánimo no estaba preparado para viajar a Nueva York y competir. Si voy, es para tener todos los sentidos puestos en el torneo y hoy hubiera sido complicado con todos los protocolos que tenemos y con todo lo que está pasando en el mundo”.

Finalmente, el tenista hispano sostuvo: “Respeto a los otros jugadores que decidan ir, porque tengan por ejemplo una situación diferente y quieran ganar un dinero allí que necesitan”.