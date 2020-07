Stefanos Tsitsipas sorprende realizando dura confesión sobre su carrera como tenista

En diálogo con el portal “Behind the racquet”, Stefanos Tsitsipas se sinceró sobre los momentos más duros que ha vivido durante su carrera como tenista: de sus comienzos, las dificultades económicas de su familia y sobre lo difícil que es hacer amistades en el circuito.

“Hubo un tiempo en el que no estaba bien. Empecé a jugar Futuros y dudaba de mí mismo. No estaba seguro de si era lo suficientemente bueno para ser profesional. Mi país estaba pasando por momentos difíciles, Grecia estaba al borde de la bancarrota, toda la población estaba sufriendo”, comenzó diciendo el griego.

En esa línea, añadió que “los hermanos de mi padre estaban desempleados y no podían alimentar a sus familias. La gente me miraba como si yo fuera el gobernador del país, pensaban que era parte del problema”.

“Me sentí aislado. No estaba en casa para ver lo que estaba pasando porque estaba viajando. Necesitaba apoyo. Mi entrenador mental compartió su sabiduría y me inspiró, entonces me dije: ‘Has dedicado toda tu vida al tenis, no puedes rendirte, tienes que seguir adelante‘”, agregó Tsitsipas.

Al respecto, manifestó que “juego al tenis para demostrar que mi país tiene una gran historia y lograr un éxito por ellos. El tenis es un deporte muy introvertido y lo enfrentamos todo solos. Tenemos un equipo que nos sigue por todo el mundo, pero he pasado innumerables noches sin dormir. Viajar y competir causa mucho estrés, hay muchas veces que me siento solo”.

Finalmente, Tsitsipas sorprendió al confesar de por qué cree que los tenistas no hacen amigos en el circuito. “Cuando comencé a jugar pensé que desarrollaría amistades, pero resultó ser todo lo contrario. La mayoría de jugadores se mantienen apartados, solitarios. Siento que los jugadores no quieren hacerse amigos de otros porque piensan que alguno te extraerá algún secreto para poder vencerte. Supongo que son demasiado serios en este aspecto, para mí hacer amigos haría menos solitario todo este viaje”, cerró.