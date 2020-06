Copa Davis posterga todo su calendario hasta el próximo año a raíz del Covid-19

A raíz del Covid-19, múltiples eventos deportivos han debido ser cancelados o reprogramados ante inminente riesgos de contagios.

Desde el mundo del tenis, la ATP había anunciado para finales de agosto la vuelta a las canchas, aunque tras el escandalo de masivos contagios en el “Adria Tour”de Novak Djokovic, esta decisión también podría verse afectada.

Sin embargo, un torneo que al menos ya aplazó su competencia hasta el año 2021 es la Copa Davis. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales los organizadores, donde las finales que se disputarán en Madrid y las eliminatorias regionales se moverán hasta el próximo año.

The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021

All #DavisCup World Group I and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021

— Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020