Un desastre: Organización del “Adria Tour” decidió cancelar el torneo tras positivo de Djokovic

Una gran idea, pésimamente ejecutada. Así podríamos resumir el “Adria Tour”, torneo a beneficio organizado por Novak Djokovic que, ante las nulas medidas de prevención del coronavirus, ocasionó el contagio con Covid 19 del propio Djokovic, además de otros jugadores como Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troiki.

Expansión del virus que también afectó a las esposas de Djokovic y Troiki, además de los entrenadores de Dimitrov y de “Nole”. Esta catástrofe epidemiológica provocó que la gira prevista en Bosnia Herzegovina, con paradas el 3 y 4 de julio en Banja Luka, y el 5 del mes entrante en Sarajevo, fuera derechamente cancelada.

“Lamentablemente, por todo lo que ha pasado en los últimos días, consideramos que lo más importante ahora es que se estabilice la situación y que todos se recuperen”, aseguró Djordje Djokovic, hermano del número 1 del ranking ATP y director de la gira, a través de un comunicado.

Los cuestionamientos ante la serie de situaciones irregulares propiciadas por Djokovic en el certamen, como la nula distancia social entre los asistentes y deportistas, protagonizando incluso partidos de fútbol y fiestas a torso descubierto en Belgrado, en la primera fecha del Adria Tour.

Irónicamente, uno de los tenistas más irreverentes del circuito, el australiano Nick Kyrgios, ha sido de los más críticos con todas estas acciones. “Mis oraciones están con todos los jugadores contagiados por el Covid 19. No me digan nada por mis comportamientos irresponsables o calificados de estúpidos. Esto se lleva todos los aplausos”, sentenció el “Loco Nick” a través de su cuenta en Twitter.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020