Nicolás Jarry sobre sanción impuesta por la ITF: Fue pura mala suerte, hay que comérsela no más y sacar lecciones

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó la suspensión por 11 meses para Nicolás Jarry,luego de que el tenista diera positivo en un control de dopaje, por ligandrol y estanolozol.

El tenista chileno, en conversación con Los Tenores, confesó cómo se siente después de haber recibido la noticia.“Ya estoy mucho mejor, haberlo terminado te saca un peso de encima grande. Fueron meses muy duros con altos y bajos. Finalmente pudimos llegar a un acuerdo que lo acepté en consideración de todo lo que estaba dando vuelta. Pudieron ser muchas cosas peores que pudieron haber pasado, ahora hay que pensar positivo, sacar lecciones y mirar para adelante”.

Jarry aseguró que lo sucedido fue un infortunio del laboratorio, pero acepta la responsabilidad a fin de cuentas.”Fue pura mala suerte. Yo venía tomando multivitamínicos, creo que en la farmacia puede ser que no sirvan, yo preferí ir a un laboratorio que fue analizado por un doctor y hacerme los multivitamínicos ahí. Venía utilizando este laboratorio hace dos años y lamentablemente hubo una contaminación cruzada de estos dos anabólicos. Yo soy responsable de lo que está en mi cuerpo”.

Jarry explicó qué enseñanzas le deja esta situación en su carrera.”La sanción no era que estaba sin falta, sino que estaba con un poco de falta. Esa falta fue específicamente no haber visto un warning que había sacado la ITF. Algo que voy a trabajar sí o sí es tener una mejor comunicación entre el organismo responsable y los jugadores. Uno sabe que tiene que tener cuidado, gracias a eso no fue mayor la sanción. Hay que trabajarlo, hay que comérsela no más, hay que aprender que pueden pasar cosas así. Desde mi lado debo ser más precavido, tratar de ayudar que a otros jugadores no les suceda lo mismo y que la comunicación sea mucho mejor”.

El tenista nacional afirmó que uno de los momentos más difíciles que vivió durante este tiempo, fue cuando se realizó el ATP en Santiago y no pudo participar.”Esa semana fue la más dura de todos, sacando la semana que me dieron la noticia, fueron días que no sabía que hacer. Era un dolor muy grande, era imposible saber qué hacer en esa situación, porque no estaba permitido ayudar. Antes del torneo sí estaba ayudando con lo que necesitan los jugadores y las canchas, pero cuando inició el torneo traté de no saber nada, por lo difícil que estaba siendo para mí. Una vez que terminó ahí volví a actualizarme, por suerte que fue un evento tremendamente bueno, ojalá que el próximo año se vuelva a hacer. No haber podido participar fue realmente duro”.

Finalmente, Nicolás Jarry se refirió a la gran cantidad de mensajes con buenas vibras que recibió en este período, incluyendo las palabras positivas de Rafael Nadal.”No sabes cuánto me ayudó, fue una alegría enorme, un alivio todo el apoyo que he recibido por todo el mundo, además de mis compañeros. Fueron momentos muy difíciles, hacer trampa es algo que yo nunca haría, trato siempre de hacer fair play, es algo que de chico lo fui aprendiendo de mi abuelo. Estoy demasiado contento que mis compañeros me apoyen y personas tan conocidas como Rafael también”, sentenció.