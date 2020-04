Andy Roddick criticó a Novak Djokovic por su declaración en contra de las vacunas

El tenista Novak Djokovic armó un gran revuelo por declarar que él no cree en la vacunación y que no está de acuerdo que, en caso que que se descubra un antídoto contra el COVID-19, sea obligatoria su aplicación para volver al circuito.

El extenista estadounidense, Andy Roddick, al enterarse de las declaraciones del serbio, de inmediato lo criticó en conversación con Eurosport.“Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse. Lo importante no es si cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis”.

Sin embargo, Djokovic matizó sus palabras en conversación el New York Times, donde aseguró que no quiere adelantarse hasta que se sepa más al respecto.”En este momento aún no tenemos toda la información. Es evidente que el tenis requiere de muchos viajes y parece posible que obliguen a vacunarse, pero no tenemos constancia de qué pasos se van a seguir. Me gustaría contar con toda la información posible para poder tomar las decisiones correctas”.

Además, el serbio reafirmó que esa es su creencia con respecto a las vacunas.“Siempre he estado interesado en el metabolismo humano y en estar en la mejor forma posible para combatir el virus. Mantengo la mente abierta, no descarto nada, pero mi postura respecto a las vacunas es esta. En todo caso, no soy un experto, quiero tener la opción de elegir lo que es mejor para mi cuerpo así que continuaré investigando sobre este asunto porque tengo dudas”, sentenció.