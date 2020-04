Presidente de la ATP no descarta suspender el circuito hasta 2021

La ATP anunció hace unas semanas que el circuito de tenis no volverá antes del 13 de julio, sin embargo no se descarta que no se vuelva a la actividad durante 2020.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, confesó que producto de la pandemia de coronavirus, no puede aventurarse a dar una fecha de un posible regreso a la actividad.”Nadie sabe cuándo volveremos a competir. El 9 de marzo cancelamos Indian Wells por la regla ‘primero la salud y la seguridad’ y no nos planteamos jugar a puertas cerradas. A partir de ese momento la epidemia se agudizó y ahora estoy confinado en mi casa de Londres, haciendo planes que podrían cambiar en todo momento dependiendo de la emergencia sanitaria“.

Incluso, el mandatario no descartó que vuelvan a jugar el próximo año.”Estamos hablando de fechas hipotéticas. Además ahora también el Abierto de Estados Unidos se está planteando aplazar el torneo. Todo depende del virus. Nadie puede excluir el aplazamiento del tenis hasta enero de 2021, que volvamos a jugar con el Abierto de Australia”.

La voluntad de Gaudenzi es volver a la competencia y dar prioridad a los Grand Slam y a las Finales ATP de Londres. Estas últimas no pueden ser aplazadas, o se disputan en las fechas previstas o deberán ser anuladas.

“No habrá ‘off season’. Los jugadores ya han estado parados lo suficiente y están todos de acuerdo. Jugaremos la mayor cantidad de torneos posibles en las semanas que quedan hasta diciembre, para preservar los puntos y los premios”, aseguró el presidente de la ATP.

Finalmente, Gaudenzi explicó cuál es el escenario ideal para terminar el año, si es que la pandemia lo permitiera.”Estamos trabajando en intentar tener una gira de arcilla de cuatro semanas post US Open. El mejor de los casos sería la gira norteamericana, luego la arcilla, Asia y las ATP Finals. Si eso llega a ocurrir, significaría que estaríamos salvando el 80% de la temporada luego de cancelar los torneos sobre césped. Con siete Masters 1000 y tres Grand Slams no habría mucho lugar a quejas”, sentenció.