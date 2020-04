El reto con que Roger Federer desafió a grandes figuras del deporte mundial

El tenista suizo Roger Federer sorprendió a muchos en redes sociales al crear un particular reto a grandes figuras del deportes mundial, esto, en medio de la cuarentena que pasa el helvético durante la pandemia por coronavirus.

Esta ya es la tercera vez que el suizo comparte estos trucos con sus seguidores, aunque nunca antes lo había hecho desafiando a otros como ahora.

Federer ha incitado a cumplir el reto a Nadal, Djokovic, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, a los jugadores de baloncesto Stephen Curry y Luka Doncic, a la esquiadora Lindsey Vonn, al jugador de la NFL Tom Brady, a Serena Williams y al motociclista Valentino Rossi, entre muchos otros.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely 🎩😉👊 #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h

