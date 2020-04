Dominic Thiem le responde a ex DT que lo ninguneó: “Es deplorable que siempre hable mal de mí y de mi familia”

“Cada día me doy más cuenta de lo injusto que fueron conmigo. Aún no entiendo nada. No demostraron ni honestidad, ni lealtad ni mucho menos valores. No tengo ningún tipo de rencor, pero es cierto que estoy un poco molesto porque me sentí engañado. He dado mucho por ese equipo. Sin mí, Wolfgang (papá de Dominic) sería un entrenador del club de Seebenstein y Dominic un jugador de categoría de torneos Futuro”, estas fueron las duras palabras que lanzó el ex DT de Dominic Thiem, Gunter Bresnik. hace unos días atrás.

Pero el pupilo de Nicolás Massú decidió no quedarse callado y le respondió a su ex entrenador, quien lo formó en el tenis profesional.

“Es deplorable que siempre hable mal de mí y de mi familia en público por la razón que sea, y más después de tantos años con éxito juntos”, sostuvo Thiem.

En esa línea, añadió que “cuando se queja de una posible falta de respeto, cuando dice que se lo debo todo a él y habla en serio de que yo sería un jugador de Futuros sin su ayuda, debo cuestionarme seriamente si ha desarrollado delirios de grandeza. O si, en cambio, no tiene ningún tipo de respeto hacia mi padre y hacia mí”.