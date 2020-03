Ex DT de Thiem se lanza con todo contra el dirigido por Massú: “Sin mí, sería un jugador de torneos Futuro”

Gunter Bresnik, formó y dirigió por varios años a Dominic Thiem, pero la relación de ambos terminó de mala manera cuando el tenista austriaco decidió dejarlo y continuar su carrera siendo junto el chileno Nicolás Massú.

Pasados unos meses, Bresnik se mostró molestó por como terminó la unión con Thiem y se lanzó contra su expupilo y el padre de él.

“Cada día me doy más cuenta de lo injusto que fueron conmigo. Aún no entiendo nada. No demostraron ni honestidad, ni lealtad ni mucho menos valores. No tengo ningún tipo de rencor, pero es cierto que estoy un poco molesto porque me sentí engañado”, señaló a la agencia APA.

En esa línea, terminó diciendo que “he dado mucho por ese equipo. Sin mí, Wolfgang (papá de Dominic) sería un entrenador del club de Seebenstein y Dominic un jugador de categoría de torneos Futuro“.