¿Campeón? Cristian Garin festejó el título de Indian Wells por redes sociales

La pandemia por coronavirus Covid-19, tiene a todo el deporte paralizado a lo largo del mundo. De esta manera, para pasar los días en casa, se han realizado distintos torneos virtuales.

Es el caso del torneo de tenis Indian Wells 2020, que se realizó desde Twitter a través de votaciones de los fanáticos y que tuvo al chileno Cristian Garin como campeón del prestigioso campeonato del circuito ATP.

En esta oportunidad, el tenista nacional derrotó a nada más y nada menos, que a Novak Djokovic en dos sets. En ambas ocasiones el compatriota batió al serbio con contundentes 6-3.

Asimismo en fase previas, Garín derrotó a Wawrinka, Zverev, Dominic Thiem y al argentino Schwartzman en semifinales del campeonato.

De esta forma, Tennis TV organizador del evento virtual, felicitó a Garín por la hazaña con un característico “Olé olé olé olé, Chile, Chile!”.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! 🇨🇱@Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1

— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2020