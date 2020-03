Sin tenis hasta junio: ATP y WTA suspendieron torneos por coronavirus

El ATP anunció a través de un comunicado en conjunto con la WTA que todas las competencias de tenis serán suspendidas hasta el mes de junio.

A raíz del brote de coronavirus que ha afectado a gran parte del mundo, el ente organizador optó por cuidar a los deportistas.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.

Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.

— ATP Tour (@atptour) March 18, 2020