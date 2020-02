La incertidumbre que existe en el ATP de Santiago por presentación de Garin tras su dolencia en la espalda

Pese a que este jueves ganó con sufrimiento el partido por los octavos de final del ATP de Santiago ante Alejandro Davidovich, Cristian Garin causó la incertidumbre de los organizadores del certamen, debido a una dolencia que tiene en su espalda y que le dificultó jugar con comodidad el partido ante el español.

Existe mucha preocupación si “Gago” se presentará o no a disputar el partido por los cuartos de final de este viernes, considerando que es el máximo atractivo del campeonato. Al menos sus palabras tras partido no fueron muy alentadoras.

“Venía con dolores todos estos días, de hecho no he entrenado mucho en la semana. Hoy en el cambio de lado del segundo set me enfrié, fui a sacar y sentí el mismo dolor que venía sintiendo de la semana pasada. Ahora voy a ver qué tengo. Obviamente me afecta, no me siento bien“, sostuvo la primera raqueta criolla.

En esa línea agregó: “Vengo de semanas duras y de mucho desgaste. No creo que sea grave, pero sí tengo algo. Me preocupa más de la cuenta este dolor. Ojalá en un día me alcance a recuperar bien. Me duele solo cuando saco, el resto no me duele”.

Este viernes el duelo de Garin está fijado para no antes de las 20:30 y su rival será el brasileño Thiago Seyboth Wild (182°). Habrá que esperar para ver qué decide el criollo junto a su staff técnico.