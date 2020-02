Marcelo Ríos no viajará junto al equipo chileno de Copa Davis por falta de presupuesto

No va. Marcelo Ríos no será parte del equipo chileno que viajará a Estocolmo para medirse ante Suecia por el repechaje al Grupo Mundial de la Copa Davis 2020. El “Chino” no entró en los planes de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) por falta de presupuesto.

La información fue ratificada por el presidente de la Fetech, Sergio Elías: “lamentablemente a Marcelo Ríos no lo tengo en la lista, ya que estamos ahorrando por todos lados para el viaje, pues ahora tenemos menos plata, ya que esta instancia no reparte los mismos premios que las Finales de Madrid”, comentó a El Mercurio.

Chile se medirá ante los europeos los días viernes 6 y sábado 7 de marzo con un equipo que viajará en dos grupos según adelantó el citado medio: Un grupo llegará este sábado a Estocolmo, para que la siguiente semana se sumen a los trabajos los tenistas que están disputando el ATP 250 de Santiago: Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

A lo anterior, se sumó lo información ratificada por la Fetech respecto a la nómina que viajará a Suecia capitaneados por Nicolás Massú. A las raquetas señaladas antes, se suma Bastián Malla.