La leyenda de Pie Grande es antigua y cada cierto tiempo aparecen personas que aseguran tener indicios de su existencia. Sin embargo, en la era en la que todo el mundo tiene un celular con una cámara capaz de hacer zoom a una distancia considerable, no se habían difundido imágenes del supuesto especimen. Hasta ahora.

Todo porque una usuaria de redes sociales publicó hace unos días un video que al menos deja la duda y que ha dividido opiniones sobre la existencia de Pie Grande en las montañas de Colorado, en Estados Unidos.

Fue el pasado domingo 8 de octubre cuando la estadounidense Shannon Parker y su esposo Stetson Tyler viajaban en el tren desde Silverton a Durango, en Colorado, Estados Unidos, rodeando las montañas, instante en el que ella le pide a su marido que trate de grabar algún alce en el impresionante paisaje que tenían al frente.

Sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando al ver que algo se movía entre las montañas y empezar a grabar, visualizaron a lo que parece ser un enorme simio entre el paisaje, caminando de forma un poco torpe y que se agacha, como queriendo esconderse.

“Después de salir de Silverton y volver a Durango, le pedí a Stetson que me ayudara a buscar alces en las montañas. Mientras estamos pasando por las montañas, Stetson ve algo moviéndose y luego dice ‘Creo que es Bigfoot (Pie Grande)‘”, relata la mujer en su cuenta de Facebook, donde además agregó fotos del rostro de la supuesta leyenda que habitaría en el lugar.

People on a train in southwest Colorado may have spotted ‘Bigfoot.’ Thoughts?

