Subastan piano de Freddie Mercury por 2,1 millones de dólares en Londres

Durante esta semana, la mansión en la que el vocalista de Queen, Freddie Mercury, permaneció los últimos años de su vida salió por primera vez a subasta. Dentro del domicilio que se ubica en Londres, permanecían intactos múltiples objetos que el cantante utilizó a lo largo de su carrera.

Uno de los elementos más preciados por Mercury era su gran piano Yamaha con el que compuso obras musicales como “Bohemian Rhapsody”, el cual fue subastado este miércoles por la suma de 2.17 millones de dólares.

Los objetos subastados de Freddie Mercury

A comienzos de junio de este año se había anunciado que cerca de 30 mil objetos que pertenecieron a Freddie Mercury saldrían a subasta este mes. Artículos que van desde ropa usada por el cantante, hasta instrumentos musicales que utilizó, comenzaron a ser subastados al mejor postor de la mano de la casa de subastas Sotheby’s.

Sin lugar a dudas, el objeto más atractivo para los seguidores del fallecido cantante, era su gran piano Yamaha de media cola lacado en negro. Con dicho artículo compuso himnos musicales, tales como “Love Of My Life” o “Somebody To Love”. Mismo instrumento musical que fue vendido en la subasta esta semana por 2.17 millones de dólares (unos 1.848.533.000 pesos chilenos).

Hasta el lugar de la subasta han llegado unas 100.000 personas a contemplar los diversos objetos de Freddie Mercury. Algunos de los artículos que fueron puestos en venta, hay manuscritos del cantante, muebles e incluso el peine con el que solía arreglarse su bigote.

Dentro de los objetos que fueron subastados esta semana, está una de las puertas de la mansión, que fue vendida por 481.700 euros. También se vendió la obra de Pablo Picasso “Jacqueline au chapeau Noir” por 221.500 euros.