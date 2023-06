Subasta de objetos personales de Freddie Mercury revela el verdadero nombre que iba a tener “Bohemian Rhapsody”

En una revelación cautivadora, salió a la luz que el renombrado cantante Freddie Mercury casi tituló su canción más famosa “Mongolian Rhapsody” antes de decidirse por “Bohemian Rhapsody”, un título que pasó a hacer historia en la música.

Los primeros borradores de la canción también contenían palabras desconectadas como “matador” y “belladonna”, que finalmente se eliminaron de la versión final en favor de frases incoherentes como “fandango”, “Galileo” y “Scaramouche” que aparecen a lo largo de la canción.

Estos intrigantes secretos del compositor han sido revelados por la renombrada casa de subastas Sotheby’s, que exhibió una selección de veinte objetos icónicos pertenecientes al difunto líder de Queen. Estos artículos son parte de una colección más grande de mil piezas.

Entre lo más destacado se encuentran composiciones escritas a mano de algunas de sus canciones más populares, como “We Are the Champions”, “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now” y, por supuesto, “Bohemian Rhapsody”. Como destaca Sotheby’s en su folleto promocional, estas canciones “siempre han sido parte de nuestras vidas para muchos de nosotros”.

Los primeros borradores se “perdían o descartaban fácilmente”, pero las piezas que se subastarán brindan una “inmersión fascinante en la forma en que se desarrollaron y compusieron las canciones de Freddie Mercury”, al mismo tiempo que nos recuerdan su complejidad y sofisticación musical, afirmó Gabriel Heaton, especialista en manuscritos de Sotheby’s.

Estas páginas revelan el intenso trabajo del artista y su “increíble atención” para crear las icónicas armonías vocales de Queen, agregó Heaton, consigna Deutsche Welle.

Después de la exhibición en Nueva York, los manuscritos viajarán a Los Ángeles y Hong Kong hasta el 8 de junio. Luego se exhibirán en Londres en agosto antes de venderse en una serie de subastas programadas del 4 de agosto al 11 de septiembre.

El borrador de “Mongolian Rhapsody”, escrito con bolígrafo y lápiz sobre papel con membrete de la ahora desaparecida “British Midlands Airways”, abarca 15 páginas y muestra los diversos giros y vueltas que Freddie Mercury contempló para este famoso éxito de Queen. Sotheby’s estima su valor entre 1 y 1,5 millones de dólares.

Otros artículos de la subasta

Entre las otras piezas se encuentra un cuaderno rojo de principios de la década de 1970, sin duda una de sus primeras colecciones de letras, con manchas de café y bocetos del logo de la banda.

Además, la colección incluye un cuaderno amarillo encuadernado en espiral con 24 páginas de letras del séptimo álbum del grupo, “Jazz”, lanzado en 1978. Incluye la exitosa canción “Don’t Stop Me Now” y varios disfraces, incluido el satén, traje usado por Mercury en el video musical “Bohemian Rhapsody” en 1975.

El catálogo completo de aproximadamente 1.500 artículos se dará a conocer a fines de julio o principios de agosto, y Sotheby’s estima su valor total en alrededor de 7,2 millones de dólares.