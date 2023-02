En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva conversación con el Doctor Chef Óscar Barrera, en donde conversamos sobre los mitos de los productos light, sin azúcar y la ley de etiquetados.

“Nos vamos a meter con resolución sanitaria. Hay muchos vacíos legales en cuanto al etiquetado de alimentos. Vamos a entender por qué a veces es mejor comerse algo con grasita”, comenzó diciendo el Doctor Chef.

De acuerdo al profesional de la salud, desde el año 96 todos los productos alimenticios deben contar con una información nutricional. Es allí en donde Barrera apunta que hay un vacío, ya que la definición de cuánto es la porción de un producto es determinada por su productor.

El gran vacío de la ley de etiquetados

“El productor te puede decir que la porción es 1 gramo y con eso se van a ver súper poquitas calorías, azúcar y grasa”, explicó.

Acto seguido, el doctor Óscar Barrera se refirió a la ley de etiquetados, algo que a su parecer fue “bastante positivo” debido al impacto que tuvo en la gente. “Se preocupan del sodio, azúcares, grasas y calorías. ¿Y cuándo hay que ponerle a un alimento un sello? si es que esto es añadido”, explicó.

Según el Doctor Chef, la ley se fija solo en ciertos tipos de azúcar, sodio y grasa. Por lo que allí es donde los productores empiezan a jugar con las alternativas.

“Por ejemplo hay unas mermeladas light que son pura fructosa. Pero como no tiene sacarosa, no tiene ‘azúcar’. Entonces, no tiene azúcar añadida, tiene fructosa añadida y entonces es light”, dijo.

Los productos light: ¿Bajos en qué?

“Los productos diet fueron creados específicamente para dietas especiales. Entonces, por ejemplo, para personas con colesterol alto, hay productos sin grasa; gente con diabetes, productos sin azúcar; y gente con hipertensión, productos sin sodio”, explicó.

En línea con lo anterior, el profesional de la salud dijo que “como la gente que no tenía patologías comenzó a comprar los productos diet por supuestamente tener menos calorías para bajar de peso, se creó el light, que hace referencia a ‘bajo en algo'”.

“Si yo voy al supermercado y tengo ganas de comerme un completo con mayo, entonces voy a la góndola y encuentro una ‘light’. Alguna cuestión es baja con respecto a la original, en un 25% o 40% menos. Entonces, ¿tiene menos calorías o menos grasa? No, pero es light”, agregó.