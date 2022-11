A los 66 años muere Kevin Conroy, la voz de Batman

Durante las últimas horas se notificó el fallecimiento de Kevin Conroy, reconocido por darle voz a Batman en diferentes proyectos animados y videojuegos.

Según los detalles, el intérprete neoyorquino murió el pasado jueves 10 de noviembre a los 66 años de edad después de dar “una breve batalla contra el cáncer“.

El actor, que se especializó en el doblaje del superhéroe de DC, participó en varios proyectos icónicos de ‘El Caballero de la Noche’. Comenzó su carrera en la icónica serie animada Batman: The Animated Series (1992 – 1995). Entre esos años también fue el responsable de darle vida al justiciero en la película Batman: Mask of the Phantasm (1993).

Además, fue parte de Batman del futuro, Las nuevas aventuras de Batman, Batman del futuro: El Regreso del Guasón, y las producciones animadas de La Liga de la Justicia.

Pero el trabajo de Kevin también llegó al mundo gamer, interpretando al ‘Hombre Murciélago’ en grandes juegos. En este rubro, su labor más reconocida es en la trilogía de Arkham (Asylum, City y Knight).

La noticia sobre el fallecimiento del actor fue confirmada, entre otras fuentes cercanas, por The Peter Mayhew Foundation, quienes lamentaron la noticia.

“Los miembros de la familia animada de Batman informan que Kevin Conroy ha fallecido. Tuvimos el privilegio de asistir a convenciones junto a Kevin a lo largo de los años y estamos desconsolados por esta noticia”, escribieron en un post de Twitter.

Diane Pershing, actriz que le dio voz a Hiedra Venenosa en la serie noventera también tuvo palabras para referirse a la situación que enluta al mundo geek.

“Se le echará mucho de menos, no solo por el reparto de la serie, sino por su legión de fans en todo el mundo. Abajo hay fotos de Kevin con Loren Lester, que interpreta a Robin, otra conmigo y con Tara Strong, que aparece en los últimos episodios de la serie animada”, escribió.

El popular actor Mark Hamill, quien interpretó al Guasón en proyectos junto a Conroy, se refirió a su excompañero como “la perfección” y tuvo un sentido recuerdo.

“Era una de mis personas favoritas en el planeta y lo amaba como a un hermano. Realmente se preocupaba por las personas que lo rodeaban. Su decencia brillaba en todo lo que hacía (…) Cada vez que lo veía o hablaba con él, mi ánimo se elevaba”.

Members of the Batman animated family are reporting that Kevin Conroy has passed away. We had the privilege of attending conventions alongside Kevin over the years and are heartbroken by this news. pic.twitter.com/rgjpB22LRb

— Peter Mayhew Foundation (@TheWookieeRoars) November 11, 2022