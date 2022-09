Influencer argentino dejó de ser vegano porque le mordió un perro: “Estoy militando para los animales, ¿y viene uno de ellos y me muerde?”

Fue hace una década que el argentino Mariano De la Canal empezó a hacerse conocido en su país. Este joven adquirió fama tras convertirse en “El fan de Wanda”. Un apodo que obtuvo tras convertirse en el fanático más expresivo y excéntrico de la modelo y empresaria trasandina, Wanda Nara.

Este fan de la esposa del futbolista Mauro Icardi, empezó a ser reconocido en las redes sociales y en las calles por gritar eufóricamente cada vez que Wanda saltaba al escenario para realizar una performance en el programa Bailando por un sueño. Lo dramático e histriónico que era para reaccionar ante la modelo trasandina, lo hizo famoso.

Un influencer argentino que, en vez de capitalizar su fama en su país, viajó al extranjero. Y así se consolidó como uno de los rostros de la farándula boliviana. En ese país no solo fue juez de la versión local del programa Bailando por un sueño. Sino que, incluso, fue animador de un reality show que tuvo su asidero en algunos televidentes bolivianos.

“Estoy militando para los animales, ¿y viene uno de ellos y me muerde?”

Pero su país nunca se olvidó de quien se hizo conocido por ser uno de los fans más llamativos de alguna figura de la televisión argentina. Y por ello, Infobae acudió donde Mariano De la Canal para realizarle una entrevista. En la que, de manera insólita, confesó que abandonó el veganismo tras ser mordido por un can.

“Dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, ‘yo estoy militando para los animales, ¿y viene uno de ellos y me muerde?’. Entonces dejé de ser vegano“, contó el influencer argentino, para sorpresa de la periodista Tatiana Schapiro.

Finalmente, reveló que hizo después de dejar ser vegano. “Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en calle y dije: ‘guau, yo me estoy esforzando un montón por ellos, ¿y viene uno de su manada y me muerde?’. Entonces, no, me fui al McDonald’s“, cerró.