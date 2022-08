Muere el conocido tiktoker español que contaba cómo era vivir con cáncer

En la jornada de este martes, 23 de agosto, se confirmó que muere el tiktoker español conocido como Charlie, a sus 20 años de edad. El influencer falleció a causa de un cáncer que padecía.

Su nombre real era Carlos Sarriá, pero se popularizó como Charlie en la famosa red social por contar cómo era transitar la terminal enfermedad.

El tiktokter español muere en la noche de este lunes, 22 de agosto, pero dejó preparado un video para despedirse de sus seguidores. El emotivo clip no tardó en volverse viral en su perfil, donde ya sumaba más de 3 millones de seguidores.

La despedida de Charlie

Nacido en Alicante, el influencer creó la cuenta en TikTok para narrar sus vivencias diarias, en su lucha contra el diagnóstico por el que falleció este lunes.

La enfermedad por la que muere el tiktoker esta semana se llama Sarcoma de Ewing. Es un cáncer poco común que se manifiesta en huesos. Cabe destacar que luchó con su padecimiento desde el año 2018. Sin embargo, en mayo pasado le fue detectado un tumor con metástasis en la cabeza.

En la red social, Charlie se definía como “un chico normal, pero con cáncer”. En una entrevista concedida este año al medio Yasss, dijo: “No tengo vergüenza en contar lo que me pasa. Así que decidí exponerme para combatir la desinformación y las falsedades que hay en torno a la muerte”.

Antes de morir, dejó listo un video en la misma plataforma para despedirse de sus seguidores:

“Yo estoy bien como estoy. Sinceramente sí. No tengo nada que pedir. Yo me considero una persona feliz y agradecido por lo que tengo. No pido mucho”, dice en parte del video que al cierre de esta nota tenía más de 30 millones de reproducciones.