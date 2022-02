Nuevo acertijo es viral en redes: ¿Qué número ves en esta ilusión óptica?

Los desafíos que son difundidos en redes sociales no tardan en volver viral, en especial cuando se trata de una ilusión óptica.

Lo vimos hace algunos meses con el del color del vestido, por ejemplo. Sin embargo, la nueva ilusión óptica que circula en Twitter le pregunta a los internautas: ¿Qué número ves?

Una foto que es viral en Twitter muestra una serie de números que hace ensayar a miles de usuarios durante varios minutos para identificar la cifra real que se esconde detrás del desafío.

Así luce la ilusión óptima que es viral en Twitter

La usuaria @srta_rous en Twitter fue la primera en postear esta ilusión óptica en su perfil:

“Esto es una put* paranoia !!!! Cada vez veo más números !!! Jajajajajaja”, escribió la usuaria.

Se trata de una imagen en blanco y negro, diseñada con forma de espiral. Al fondo, hay varios números transparentes. Esto añade cierto grado de dificultad al reto.

El tuit se volvió viral con miles de reacciones. Al cierre de esta publicación tenía más de 6 mil cien likes. Además, sumaba más de 3 mil retuits y superaba las 14 mil 200 respuestas.

Muchos de los usuarios analizaron la ilusión óptica que es viral en las últimas horas y aseguraron tener la respuesta correcta. Entre los números que arrojaron en las respuestas figuraron 3452839, 628, 528, 1528 y 538.

“45823, ayer solo veía 5823. Voy mejorando”, fue una de las respuestas que recibió. Otro usuario apuntó: “845283…creo. Aunque cuánto más se mira, más números salen 😂”. “Así sin gafas diría 328, aunque claro solo veo el 2”, apuntó otro. “Nooooo me quedé VISCO se me jodieron los ojos, ya no son verdes se volvieron marrones jejejejeje”, dijeron.

Pese a la cantidad alocada de respuestas, la usuaria de Twitter nunca reveló el número real, al menos no al cierre de esta nota. De hecho, no explicó cómo funciona esta ilusión óptica.