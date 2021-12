Consejos para ayudar a tu mascota durante las celebraciones de año nuevo

Seguramente muchos de nosotros queremos compartir con la mascota al momento de celebrar las fiestas de año nuevo. ¿Pero qué pasa si nuestros animalitos no reaccionan como nosotros esperamos y no lo están pasando bien? Esto fue lo que nos contó al respecto el veterinario Eric Lucero, diplomado en etología y director de PlayGroup Canino.

Tanto perros como gatos tienen una capacidad auditiva diferente a la de los seres humanos, por lo que detectan sonidos en frecuencias inaudibles para nosotros, las cuales representan estímulos muchas veces aversivos para ellos.

Si bien hay perros y gatos que están mucho más habituados a ciertos sonidos como truenos, relámpagos, petardos, esto se debe a la estimulación sensorial desde cachorros. Sin embargo, la mascota puede desarrollar fobias por su incapacidad de adaptarse a los sonidos que caracterizan las celebraciones de año nuevo.

¿Cómo saber si tu mascota tiene fobia a los estímulos de año nuevo?

La fobia se define como una respuesta desmesurada de miedo ante un estímulo concreto. Por ejemplo, el miedo que sienten nuestras mascotas se relacionan con estímulos que si bien no implican peligros reales, si el estímulo persiste, el miedo se hace más y más intenso, llegando a provocar reacciones muy dañinas como escapes y lesiones a ellos mismos o sus propietarios.

En principio la regla siempre debe ser prevenir estos problemas desde cachorros estimulándolos en su periodo sensible de desarrollo. Si no, lo ideal es el abordaje del cuadro de fobia en conjunto con un médico veterinario dedicado al área de la medicina del comportamiento, el que llevará a cabo distintas técnicas, como la desensibilización: lograr gradualmente que aquello que le causa miedo o fobias, ya no signifique un estímulo aversivo.

Es importante recalcar que no debemos automedicar a nuestras mascotas con medicamentos como la acepromacina. Este tipo de medicamento tiene como acción inhibir la parte motora, provocando que la percepción del miedo siga aún presente y que el animal no se pueda mover. Por ende, el problema persiste e incluso se puede agravar mucho más.

¿Cómo hacer si ya no se hicieron acciones preventivas?

Necesitamos proveerle a nuestra mascota un sector seguro, ojalá alguna pieza especial para ellos, con luz tenue, la cual la puedes ambientar con aromaterapia. ¿Qué efecto tiene? Estimular sus sentidos y disminuir el nivel de ansiedad anticipatoria que pudiera tener tu mascota frente a estos estímulos. Incluso podemos dejar una polera antigua de nosotros, con nuestro aroma, hacer pequeños nudos en algunas de sus mangas y rellenarlo de premios.

El uso de feromonas apaciguamiento canino o felino son también muy efectivas a la hora de someterse a cambios y situaciones de conflicto, generando apaciguamiento y, con ello, afrontar de mejor manera esta situación tan estresante para ellos. Se pueden encontrar como collares, spray y difusores.

En el caso de los felinos, se pueden realizar juegos de “cacería” con juguetes con hierba gatera para estimular este comportamiento y así redireccionar de alguna manera la sensación de miedo. Es necesario también entregarles zonas de refugio para darle más seguridad a tu gatito.

La contención de la mascota, sobre todo canina, también es importante pero no buscando calmarla, sino estando presente para apaciguarla. Lo importante es tener el consejo del médico veterinario, quien los orientará de la forma más adecuada para cada mascota.