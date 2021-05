“Quedé impactada”: Daniela Nicolás reveló que recibió sorpresivo premio de sus compañeras en Miss Universo 2021

La representante de Chile en Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, contó que las candidatas de Latinoamérica, si tuvieran que elegir a alguien para que gane el certamen de belleza, la escogerían a ella.

A través de sus historias de Instagram este domingo, la modelo y actriz contó: “Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí. Quedé impactada igual“.

“Creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar“, agregó la joven de 28 años, muy emocionada.

“Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada“, expresó.

Asimismo, se refirió a las reacciones tras explicar su decisión de usar un traje de baño en el desfile preliminar de la ceremonia. “Qué rico que hayan entendido el mensaje y estén aquí apoyándome”, dijo.

Cabe recordar que la final del certamen de belleza podrá ser visto a través de TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), a las 20:00 horas de Chile.

Anécdotas sobre sus compañeras

De igual forma, Daniela contó algunas anécdotas que ha vivido con sus compañeras, asegurando que “han sido muy buenas conmigo“.

Relató que un día le estaban diciendo que se veía muy blanca, y “Laura, Colombia, me entregó unas cremas para verme un poco más bronceada”, añadiendo que ella era “muy tierna, muy buena onda” y que la amaba.

Además, se refirió a Lenka Nemer, la candidata de Bolivia. “En un minuto tuve como hartos problemas con el tema del vestuario, por la cuarentena que había en mi país, y Lenka sin conocerme me llamó para decirme que ella era capaz de conseguirme un vestido si es que yo no llegaba a encontrar. Así que Bolivia, te amo también”, señaló.

“Argentina, mi roomie, Alina, máxima”, dijo, detallando que han vivido “momento tan íntimos, frustraciones, hay cosas muy lindas que vivimos juntas“. “España también, Andrea, muy buena compañera, la quiero muchísimo”, agregó.

“Julia, Brasil, la verdad es que conmigo ha sido un diez. No se imaginan todas las cosas lindas que me ha dicho todos los días para tirarme para arriba, para hacerme sentir bien, para creer en mí, y eso es impagable

“Y así como ellas hay muchas otras compañeras que me llevo en el corazón y que están más que invitadas a mi casa“, concluyó.