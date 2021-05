Lo callan en la mesa, pero no en Instagram: Kramer sigue haciendo sus imitaciones en medio de las elecciones 2021

Stefan Kramer, el imitador más popular de Chile, sigue realizando imitaciones en estas elecciones 2021. Durante estos dos días de votación, el artista ha presentado diversos personajes a través de los canales de televisión que cubren su participación como vocal de mesa.

Esto, causó molestia en el Servicio Electoral (Servel), quienes le hicieron un llamado a no desviar la atención del proceso. Pese a esto, Kramer hoy publicó una nueva imitación.

Ya que no puede imitar más en su mesa, el comediante no dudó en usar sus redes sociales para presentar nuevamente su versión del periodista Rodrigo Sepúlveda.

“Hola, ¿cómo están?. No se olviden de ir a votar, hoy estamos todos bien, te lo cedo”, dijo humorista con una personificación casi idéntica a Sepúlveda.

Kramer, ¿silenciado por el Servel?

Esta nueva imitación fue rápidamente viralizada por los cibernautas nacionales, quienes le preguntaron directamente “¿se enojó mucho el Servel?”.

El día de ayer Kramer fue consultado por ADN sobre la petición del Servel de que no hiciera no más imitaciones. El humorista comentó que desconocía la solicitud, pero que “ustedes me entrevistan y me piden po’ que voy a hacer, tengo que hablar con ustedes”.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsX6eLg7b7","duration":"00:00:00","type":"video","download":""}]}