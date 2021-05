Fue la única que eligió un traje de baño: estos fueron los looks de Daniela Nicolás en el desfile preliminar de Miss Universo 2021

La noche de este viernes la representante de Chile en Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, encantó con los looks que usó en el desfile preliminar del certamen internacional.

La modelo y actriz lució un vestido corto de color verde y uno de noche morado. Además, fue la única participante en escoger un traje de baño completo, y no un bikini.

A través de su cuenta de Instagram expresó que “lo pasó increíble” y que “jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer“.

“Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto”, sostuvo.

“Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y me lo estoy disfrutando al máximo. Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, nos hace únicos. Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga”, afirmó.

“Elegí este vestido morado porque me fascina y me siento bien en él; elegí traje de baño completo porque gusta más, me siento cómoda y no necesito mostrar nada más si no quiero. Fui la única en traje de baño entre 75, sí, pero ¿les sorprende realmente? Ya me conocen, saben como soy y estoy feliz que Miss Universo nos de la posibilidad de expresarnos como nosotras queramos, porque de eso se trata, de ser uno mismo”, señaló.

Asimismo, en sus historias de la red social respondió: “Fui la única que eligió traje de baño, cada uno podía elegir lo que uno quisiera, y yo elegí traje de baño completo. Me encanta, es mi favorito, y mientras yo me sienta cómoda, eso es lo que importa”, concluyó.

Cabe recordar que la ceremonia del Miss Universo 2021 se llevará a cabo este 16 de mayo, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Florida.

Revisa aquí los momentos:

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍 Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

