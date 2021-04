“Páguenme el otorrino”: Los chistes y memes que dejó la inesperada “prueba” de la Alerta de Emergencia en el sur de Chile

Nuevamente, miles de chilenos reaccionaron con extrañeza frente a una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia, SAE, que principalmente fue recibida en regiones del sur de Chile.

Apenas pasó el susto y chequearon que el mensaje solo correspondía a un chequeo, miles se volcaron a las redes sociales para comentar el momento.

Obviamente, los chistes y los memes no faltaron. Revisamos los mejores:

Me llama mi mamá que aún no puede apagar la alerta de emergencia que le llegó al celular 😤🥺, no sé cómo no ha tirado el celular al piso aún 😝

— Matti (@mattifrb) April 13, 2021