“Intento ir aceptando mis días de profunda inseguridad”: Denise Rosenthal compartió profunda reflexión

La cantante Denise Rosenthal compartió una profunda reflexión sonde se refiere a sus miedos y procesos internos.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una foto con sus ojos maquillados como una mariposa, el que se hizo ella misma.

“Mis ciclos son tan similares al proceso de las mariposas, por eso quise experimentarlo en mi maquillaje, que es una de mis maneras de expresarme. Siempre me han conmovido, profundamente. Me acuerdo que mi mamá siempre me cantaba Una cuncuna amarilla, y hasta el día de hoy, creo que me ha forjado a ser la mujer que soy“, comenzó escribiendo.

“La naturaleza siempre nos deja alguna enseñanza. Intento ir aceptando mis fluctuaciones, mis días de profunda inseguridad, de sentir miedos, de no sentirme suficiente, de querer hacer más cosas aún de las que hago, de querer esconderme y abandonar, de sentir emociones que probablemente son un poco incómodas, porque no nos enseñan mucho a habitarlas”, confesó.

“En fin, días intensos. Pero, tod@s las sentimos alguna vez y está bien a veces parar, y escuchar/observar lo que nos pasa. Es normal, y esos días se necesitan y hay que aprender a vivir con ellos”, agregó.

“Sé que a todos nos pasa, y lo manifestamos de distintas maneras, tampoco se habla mucho del tema, menos en las redes sociales, que acostumbramos a ver y a veces vivir una ilusión. Cuantos likes, cuantos follows, tanto y tanto que se invita para encontrar en Internet lo que se vive y no aparenta. Pero he aprendido a vivir con esos procesos internos, que se hacen presente siempre cuando se viene algo importante. Y es que hoy fue un día especial”, expresó.

“Se vienen muchas cosas hermosas, y tengo muchos miedos, pero sé por qué estoy aquí, y nunca me olvidaré de mi propósito… Gracias por confiar en mí, y por acompañarme en todo este largo camino”, finalizó.

Revisa aquí la publicación: