Acusan a Pepe le Pew de fomentar la cultura de la violación en los niños

Six Seuss Books Bore a Bias (Seis libros de Seuss tienen prejuicios) es el título de la última columna de opinión de Charles M. Blow. En ella, el editor del New York Times retrata cómo algunos temas como la discriminación, el racismo o el sexismo son inculcados en las personas a través de distintos elementos de la cultura pop estadounidense, como las caricaturas.

A través del escrito, Blow apuntó a distintos personajes que ayudaron a inculcar estereotipos y prejuicios dentro de la sociedad, entre ellos el zorrillo francés de Warner Bros, Pepe le Pew, quien, según él, habría estado inculcando a sus espectadores normalizar y perpetuar la cultura de la violación desde una edad muy temprana.

El editor expuso un video de la serie a través de Twitter para explicar las razones detrás de su acusación: “Primero, él agarra y besa a una chica extraña, repetidamente y sin consentimiento, en contra de su voluntad. Segundo, ella lucha con fuerza por alejarse de él, pero él no la suelta. Tercero, él bloquea la puerta para prevenir que ella escape”, puntualizó el autor.

This helped teach boys that “no” didn’t really mean no, that it was a part of “the game”, the starting line of a power struggle. It taught overcoming a woman’s strenuous, even physical objections, was normal, adorable, funny. They didn’t even give the woman the ability to SPEAK.

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021