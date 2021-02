Queman fotos de Rihanna, Greta Thunberg y Mia Khalifa en manifestaciones de la India

Cientos de simpatizantes del actual gobierno de India quemaron fotografías de Rihanna, Greta Thunberg y Mia Khalifa, en una protesta por sus declaraciones en redes sociales.

A través de Twitter, la cantante de Barbados y la activista sueca realizaron una serie de publicaciones en las que llamaron la atención de la comunidad internacional sobre las protestas de los agricultores indios contra la liberalización de los mercados agrícolas, las cuales llevan aproximadamente dos meses.

Tras esto, miembros del gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país han acusado a varias “personalidades extranjeras” de “sensacionalismo”, entre ellas a Rihanna, Thunberg y Mia Khalifa, entre otras.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021