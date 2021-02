Senadora de California solicitó que el FBI investigue la vida privada de Marilyn Manson

La senadora del estado de California, Susan Rubio, compartió una carta en redes sociales donde solicita que las autoridades investiguen a Marilyn Manson a raíz de las diversas acusaciones de abuso sexual en su contra.

En la misiva, entregada a Monty Wilkinson, Fiscal General de los Estados Unidos, y Christopher Wray, Director del FBI, la mujer le pide al Departamento Federal de Investigaciones “que se reúna de inmediato con las presuntas víctimas para investigar estos cargos”.

Al señalar que también es víctima de violencia doméstica, Susan Rubio agregó que “si estas denuncias son ciertas y no se lleva a cabo ninguna investigación, estaremos fallando a las víctimas y permitiendo que otro criminal continúe abusando de víctimas insospechadas“.

My statement on the allegations against Marilyn Manson: https://t.co/gvfQR2Po81 pic.twitter.com/mSy9jxFhJe

— Senator Susan Rubio (@SenSusanRubio) February 1, 2021