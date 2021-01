“Cata desbloquéame”: Revelan la particular razón por la que hincha fue bloqueado por su polola de todos lados

Mitshio Reyes se hizo sumamente conocido tras mostrar un cartel en el tablón virtual de TNT Sport durante el partido entre Huachipato y Unión Española, donde le pedía por favor a su polola, Catalina Vargas, que lo desbloqueara de redes sociales.

Pasaron los días y el joven reveló el motivo que detonó el bloqueo que le aplicó su pareja, con quien lleva casi tres años de relación.

“Para estar en el tablón virtual nos citan como una hora y media antes de iniciar el partido. Le dije a la Cata porque le gusta grabarme y me dijo que como está de cumpleaños el miércoles 27 de enero, si yo podía llegar la noche antes y así esperábamos su cumple juntos. Le dije que no podía porque el martes 26 juega Unión contra Coquimbo y tengo que verlo. Además, hay toque de queda y se me hace imposible llegar a su casa. Me bloqueó al instante“, relató el joven en conversación con LUN.

“Ahí se me prendió la ampolleta, tenía que aprovechar la vitrina del tablón y opté por algo entretenido. Después vi que hubo memes en redes sociales, mensajes de Instagram y a Catalina se le pasó el enojo. Al rato me desbloqueó y le mandé un mensaje, pero no hablamos mucho porque yo seguí concentrado en Unión. Le conté que iba a hacer otro cartel anunciando que me desbloqueó y saqué un papel diciendo: “Ya me desbloqueó, gracias tablón virtual“, añadió.

Finalmente, Mitshio terminó diciendo que “No pensé que íbamos a perder 4-1 y ojalá le haya sacado una sonrisa a algún hincha de mi equipo”.