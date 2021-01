José Antonio Neme tras críticas: “Soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida”

Duras críticas ha recibido el periodista José Antonio Neme tras sus dichos sobre el operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Araucanía y sobre Lucy Ana Avilés en Hola Chile de La Red.

Cabe recordar que cuando comentaban sobre la muerte de un funcionario de la PDI en la incautación de drogas en Temucuicui dijo que “la opinión pública ya no sabe qué creer, nos han acostumbrado a una serie de montajes“, mientras que sobre Avilés expresó que era una “señora de ultra derecha fanática que manda aviones“.

Esto provocó que en redes sociales le llovieran las críticas, donde incluso este fin de semana se hizo tendencia el hashtag “Fuera Neme de La Red“, donde pedían su salida del canal de televisión. Además, también hicieron descalificativos personales.

Frente a esto, el periodista se tomó un minuto en Pauta libre y se refirió a los insultos. “Lo que no acepto es que las críticas se centren en mi vida personal y en mi vida privada”, espetó.

“Soy homosexual, soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida. Lo seré en este canal, en cualquier otro canal, en cualquier programa de radio, escribiré en cualquier revista, o si tengo que vender pan o ser Uber, también seguiré siendo homosexual”, declaró, indicando que “para mí no constituye ningún agravio, no constituye ninguna ofensa”.

“Es simplemente una característica de mi personalidad que he reconocido desde el primer día que estoy en televisión. No juego a ser heterosexual, no invento pololas que no tengo, no me hago el heterosexual, ni tampoco trato de dominar mi modo y ni mano. Soy 100% honesto. Jamás he mentido, no soy cínico, y sí, en esa falta de cinismo y en esta extrema honestidad, soy capaz de darle el punto a quienes no están de acuerdo conmigo, que me critican y que quieren cambiar de canal y que incluso quieren que deje este canal”, expuso.

“Creo que debo defender mi dignidad, que tiene que ver con mi vida privada, la cual jamás yo he expuesto en televisión”, sentenció Neme.

“Nadie sabe con quien me acuesto y nunca los sabrán. Por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo con que yo haya sospechado con el operativo de la PDI la semana pasada. O que, lamentablemente, me haya expresado de la Lucy Ana Avilés, como una persona que es de ultra derecha, que yo creo que ella también lo ha dicho, sin ningún agravio, bueno, está bien… Me someto a la crítica pública, porque esto es sin llorar“, expresó.

“Y yo no me estoy victimizando, porque no me gusta ser víctima. Pero lo que si estoy haciendo es defendiendo mi dignidad y mi honra en mi vida personal. No tengo nada más que decir”, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones:

Respeto. A veces a José Antonio Neme no lo he considerado, pero ha demostrado ser un periodista q ha crecido, y hoy debo sólo reconocer su enorme coraje y valentía para enfrentar la lluvia d insultos d un sector q no conoce el respeto, hoy @jananeme estoy contigo! #PautaLibre pic.twitter.com/vOMAoh9N2I — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) January 18, 2021

El zurdo caviar de #Neme trata a la distinguida @lucyanaah de fanática de ultraderecha , recordemos que Lucy mando el Supertanker 😇.

Que ha hecho Neme por la gente en los incendios?#FueraNemeDeLaRed pic.twitter.com/JO5JBWo9lp — 🐝ColchaSilla22%🇨🇱🐱🐶🤖🌹 (@sillapatrio2017) January 16, 2021